Manchester United seriyi bozmadı

İngiltere Federasyon Kupası'nda Reading'i 4-0 yenen Manchester United, dördüncü tura yükseldi.

Old Trafford Stadı'nda Reading'i ağırlayan Manchester United, 7. dakikada Rooney ve 15. dakikada Martial'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Rashford'un 75 ve 79. dakikalarda attığı gollerle farkı açan kupanın son şampiyonu, 4-0'lık galibiyetle adını dördüncü tura yazdırdı.

Jose Mourinho'nun öğrencileri tüm kulvarlarda üst üste 8. galibiyetini elde ederken, genç yıldız Rashford geçen yıl eylül ayında Leicester City ağlarını havalandırmasından 18 maç sonra ilk kez skor üretti.

2004 yılında transfer olduğu Manchester ekibinde bugüne kadar oynadığı 543 maçta 249. golünü atan 31 yaşındaki Rooney, bu alanda rekoru elinde tutan "Sir" unvanlı Bobby Charlton'ı yakaladı. Rooney daha önce de 49 golle, milli takımda gol atma rekorunun sahibi olan Charlton'ı geride bırakmıştı.

Gollerinin 192'sini sağ, 27'sini sol ayak, 30'unu da kafa vuruşla kaydeden deneyimli futbolcu, penaltıdan 26, frikikten 5, ceza alanı dışından 36, içinden ise 213 kez rakip fileleri havalandırdı.