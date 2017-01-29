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Manchester United kupada zorlanmadı

İngiltere Federasyon Kupası dördüncü turunda Wigan Athletic'i 4-0 yenen Manchester United, bir üst tura çıktı.

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Manchester United kupada zorlanmadı
İngiltere Federasyon Kupası dördüncü turunda Wigan Athletic'i 4-0 yenen Manchester United, bir üst tura çıktı. 
 
İngiltere Championship takımlarından Wigan Athletic'i Old Trafford Stadı'nda ağırlayan kupanın son şampiyonu Manchester United, rakibini 44. dakikada Fellaini, 57. dakikada Smalling, 74. dakikada Mkhitaryan ve 81. dakikada Schweinsteiger'in golleriyle farklı mağlup ederek adını beşinci tura yazdırdı.
 
Teknik direktör Jose Mourinho'nun bu sezon ilk kez ilk 11'de şans verdiği Schweinsteiger, 90 dakika forma giydi. AA
 
Etiketler: İngiltere Federasyon Kupası, Wigan Athletic, manchester united, jose mourinho
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