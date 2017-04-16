  • 16 NISAN 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.739
    EURO 3.971
  • BIST 90063.69
    ALTIN 154.607
Buradasınız : » » Manchester United, Chelsea'yi 2 golle geçti

Manchester United, Chelsea'yi 2 golle geçti

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in zirvesinde yer alan ve 12 resmi maçtır yenemediği Chelsea ile oynadığı karşılaşmayi 2-0 kazandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Manchester United, Chelseayi 2 golle geçti

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında karşılaştığı Chelsea'yi 2-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Manchester United, Premier Lig'in 33. haftasında lider Chelsea'yi ağırladı.

Ibrahimovic'in yerine ilk 11'de sahaya çıkan Rashford, Manchester United'ın 7. dakikada öne geçmesini sağladı. Ev sahibi ekip, 49. dakikada Herrera'nın attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Manchester United ve teknik direktör Jose Mourinho böylece ligin ilk devresinde 4-0 kaybettikleri müsabakanın rövanşını aldı. United ayrıca Chelsea'yi 12 resmi maç sonra yenmeyi başardı.

Mourinho, 23 Ekim 2016'da Stamford Bridge Stadı'nda oynanan mücadelede, Premier Lig kariyerindeki en ağır yenilgisini almıştı.

Bu sonuçla puanını 60'a çıkaran Manchester United, 2 maç eksiğine rağmen 5. sıradaki yerini korudu. 75 puanda kalan lider Chelsea ile kendisi gibi bir maçı eksik olan Tottenham arasındaki fark 4 puana indi.

Etiketler: UEFA Şampiyonlar Ligi, manchester united, İbrahimovic, chelsea
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER