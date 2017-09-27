Manchester City'den 5 maçta 22 gol!

İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester ekibi, 9 Eylül'de oynadıkları ve 5-0 kazandıkları Liverpool maçından bu yana üçü ligde, ikisi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplam 5 karşılaşmada rakip fileleri 22 kez havalandırdı.

"Devler Ligi"nde Feyenoord'u 4-0, Shakhtar Donetsk'i 2-0, Premier Lig'de de Liverpool'u 5-0, Watford'u 6-0 ve Crystal Palace'ı 5-0 gibi farklı skorlarla mağlup etmeyi başaran Manchester temsilcisi, sezon başında Benfica'dan renklerine bağladığı 24 yaşındaki Ederson'un koruduğu kaleyi gole kapadı.

Premier Lig'e gollü başlangıç

Manchester City, Premier Lig'e en gollü başlangıç yapan takımlardan biri oldu.

Premier Lig'in 25 yıllık tarihinde ilk altı haftada 22 gol atarak sezona başlayan Manchester United (2011-12) ve Newcastle United (1994-95) bu alanda rekoru ellerinde bulunduruyor.

Geride kalan haftalarda 21 kez rakip fileleri sarsan Manchester City, 2004-05 sezonunda Arsenal ve 2010-2011 sezonunda Chelsea'nin ardından bu gol sayısını yakalayan üçüncü ekip oldu. Bol gollü performanslarına karşın bu dört sezonda da takımlar şampiyonluk ipini göğüsleyemedi.

Tılsımı Londra deplasmanı bozabilir

Geçen sezon lige 6'da 6 yaparak bu sezondan daha iyi bir başlangıç yapan Manchester City, yedinci hafta maçında Londra deplasmanından mağlubiyetle dönmüştü.

Guardiola ve Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun İspanya'nın ardından bir kez daha karşı karşıya geldiği Manchester derbisinden galibiyetle ayrılan Katalan çalıştırıcı, yedinci haftada Tottenham'a 2-0 yenilmiş ve takımının namağlup unvanını kaybetmesine engel olamamıştı.

Başkent ekiplerinden Watford ve Crystal Palace'a bu sezon toplam 11 gol atan Manchester City, cumartesi günü deplasmanda son şampiyon Chelsea ile karşılaşacak.