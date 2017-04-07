  • 07 NISAN 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Malezya Formula 1'e veda ediyor

Malezya Formula 1'e veda ediyor

Formula 1'in etapları arasında yer alan Malezya Grand Prix'si, bu yıl son kez koşulmasının ardından takvimden çıkarılacak.

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Malezya Formula 1e veda ediyor

Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 1999'dan bu yana organizasyonun etapları arasında yer alan Malezya'daki Uluslararası Sepang Pisti'nin gelecek sezondan itibaren takvimde yer almayacağı belirtildi.

Kararın Malezyalı yetkililerle ortaklaşa alındığı ve gelecek sezondan itibaren takvime Fransa ve Almanya'dan pistlerin dahil edilerek organizasyonun 20'den 21 etaba çıkarılacağı ifade edildi.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Formula 1'in yöneticilerinden Sean Bratches, "Formula 1 ailesinden bir üyeye veda etmek her zaman zordur. Yaklaşık 20 yıldır bünyemizde yer alan Malezya, tutkulu seyircisiyle bu sporun bir parçası olduğunu kanıtlamıştı. Daha önce de açıkladığımız gibi, Formula 1'in global ölçekte daha fazla kişiye ulaşması için büyük planlarımız var. Bu karar da bu doğrultuda alındı." ifadelerini kullandı.

Etiketler: Malezya, formula 1, Malezya Grand Prix
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