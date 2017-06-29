  • 29 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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Maicon Sao Paulo'ya veda etti

Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Brezilyalı futbolcu Maicon Roque, takımı Sao Paulo için veda mesajı yayımladı.

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Maicon Sao Pauloya veda etti

Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Brezilyalı futbolcu Maicon Roque, takımı Sao Paulo için veda mesajı yayımladı.

Maicon, sosyal medyadaki Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Sao Paulo'da oynama fırsatı bulduğu için memnun olduğunu belirterek, "Yaklaşık 1,5 yıldır formasını giydiğim Sao Paulo'da her zaman en iyi performansımı sergilemeye çalıştım. Takım arkadaşlarım, yöneticiler, kulüp görevlileri ve Sao Paulo'nun milyonlarca taraftarına teşekkür ederim. Burada yaşadığım eşsiz anları unutmayacağım. Sao Paulo hep kalbimde olacak." ifadelerini kullandı.

Portekiz ekibi Porto'da forma giydiği 2009-2016 yıllarında dikkatleri üzerine çeken 28 yaşındaki savunma oyuncusu, geçen sene transfer olduğu Brezilya temsilcisi Sao Paulo'da çıktığı 44 maçta 3 gol attı.

Etiketler: maicon roque, Galatasaray, transfer
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