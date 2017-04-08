Madrid derbisinde kazanan çıkmadı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) oynadıkları son 5 maçtan galip ayrılan iki Madrid temsilcisi, Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi.

Madrid derbisinin ilk yarısında her iki ekip de savunmada kontrollü oynamaya dikkat etti. Maçın 31. dakikasında Real Madrid'in Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun kaleci Oblak'ı geçerek çektiği şutta Atletico Madridli defans oyuncusu Stefan Savic, kale çizgisinde kafayla meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi. 38. dakikada gelişen Atletico Madrid atağında ise Antoine Griezmann'ın yerden sert vuruşunda kaleci Navas, topu kornere çeldi. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Real Madrid, Toni Kroos'un serbest vuruştan yaptığı ortada meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderen Pepe'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu bölümden sonra daha atak oynamaya başlayan konuk ekip, beraberlik golünü 85. dakikada buldu. Sağ kanattan gelişen Atletico Madrid atağında, Yannick Carrasco'nun ortasında ceza sahasında topla buluşan Griezmann'ın yerden çektiği şutta meşin yuvarlak, kaleci Navas'ın yanından ağlara gitti: 1-1. Kalan bölümde başka gol olmadı ve karşılaşmadan iki takım da birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla bir maçı eksik Real Madrid, puanını 72'ye çıkardı. Atletico Madrid ise puanını 62 yaptı.