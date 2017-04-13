  • 13 NISAN 2017, PERŞEMBE

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Lukaku ve Kane iki dalda aday

Evertonlı Lukaku ve Tottenhamlı Kane, İngiltere Premier Lig'de hem yılın futbolcusu hem de yılın genç oyuncusu adayları arasına girdi.

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Lukaku ve Kane iki dalda aday

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği, İngiltere Premier Lig'de Yılın Futbolcusu Ödülü'nün adaylarını açıkladı. Adaylar arasında, bu sezon fileleri 23 kez havalandırarak gol krallığında zirvede yer alan Everton'ın Belçikalı forvet oyuncusu Romelu Lukaku ve 19 golle en yakın takipçisi Tottenham'dan Harry Kane öne çıktı.

Son 7 maç öncesi şampiyonluk için büyük avantaj sağlayan Chelsea'den Eden Hazard ile N'Golo Kante'nin yanı sıra Manchester United'ın tecrübeli golcüsü Zlatan Ibrahimovic ve Arsenal'den Alexis Sanchez de adaylar arasında yer aldı.

23 yaşındaki Lukaku ve Kane ayrıca yılın genç futbolcusu ödülü adayları arasına da girdi. Tottenham'ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Dele Alli, 2016'da kazandığı ödüle bu sezon da aday gösterildi.

Kazananların 23 Nisan'da duyurulacağı ödüllerin adayları şöyle:

Yılın futbolcusu: Eden Hazard, N'Golo Kante (Chelsea), Zlatan Ibrahimovic (Manchester United), Harry Kane (Tottenham), Romelu Lukaku (Everton), Alexis Sanchez (Arsenal)

Yılın genç futbolcusu: Dele Alli, Harry Kane (Tottenham), Michael Keane (Burnley), Romelu Lukaku (Everton), Jordan Pickford (Sunderland), Leroy Sane (Manchester City)

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