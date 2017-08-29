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Luis Neto, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin transferi için görüşmelere başladığı Portekizli futbolcu Neto, İstanbul'a geldi.

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Luis Neto, Fenerbahçe için İstanbulda

Fenerbahçe'nin transferi için görüşmelere başladığını duyurduğu Rus takımı Zenit'in Portekizli futbolcusu Luis Neto, İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı'na gelen Neto'yu burada sarı-lacivertli kulübün yetkilileri ve Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı.

Sağlık kontrolünden geçecek 29 yaşındaki Portekizli stoperle, transfer görüşmelerine İstanbul'da devam edilecek.

Neto, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "Daha önce görüşmeler sürüyordu, sonunda gelme fırsatını yakaladım. Artık kulübü ve şehri daha yakından tanıyabileceğim. Giuliano ile Rusya'dan tanışıyordum. Bruno ve Raul Meireles ile de tanışıklığımız vardı, güzel şeyler duydum. Umarım güzel bir macera olur ve burada maceram mutlu bir şekilde başlar." ifadelerini kullandı. 

Etiketler: Fenerbahçe, transfer, luis neto
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