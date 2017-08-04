Lucescu imzayı attı

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Mircea Lucescu için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Lucescu, Galatasaray'dan gelen teklif, Fatih Terim ve Arda Turan ile ilgli flaş açıklamalar yaptı.

Bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş’ı da çalıştıran deneyimli teknik adam, kendisini 2 yıllığına A Milli Takım’a bağlayan imzayı attı.

Demirören: "Hocamızla 13 sene önce çalışacaktık ama kısmet bugüneymiş"

İmza töreni öncesinde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Fatih Terim ve ekibine teşekkür ederek, “Fatih Hoca’yla geçen süreçten sonra Mircea Lucescu’yla buradayız. Kariyerinde 35 kupa bulunan bir teknik adamla burada oturmak gurur veriyor. Hocamızla 13 sene önce çalışacaktık ama kısmet bugüneymiş. 4 maç ve 2 yıllık bir anlaşma imzalıyoruz. Kendisiyle temasım 31 Temmuz’da öğleden sonra olmuştur. Hocamızın karakteriyle başarılarıyla tartışmaya gerek yok. 13 sene önce çalışmak istediğimiz bir ismi Türkiye’ye getirmek bugüne kısmetmiş” ifadelerini kullandı.

Demirören: "Fatih Terim ile konuşacağız"

Demirören, bir soru üzerine "Fatih Terim ile konuşacağız. Tazminat konusunda yönetim kurulumuzla bir karar alıp kendisine bildireceğiz" dedi.

Demirören’in ardından Lucescu, konuştu.

İşte Lucescu'nun açıklamaları:

"Türkiye’ye geldiğim için mutluyum. Belki birkaç sene önce gelmeliydim. 4 sene boyunca hem Galatasaray hem de Beşiktaş’ta önemli başarılar yakaladık. Yine aynı duyguları yaşayabileceğim Ukrayna’ya gittim. Shakhtar bana bir imkan sundu ve ben de bu imkanı değerlendirdim. Ukrayna'da özel arkadaşlar edindim, iyi başarılar kazandım"

Türkiye Futbol Federasyonu ile 2 kez temasımız oldu. Sonunda gelen teklifi kabul etme kararı aldım. Siyasi durumlardan dolayı Ukrayna’yı terk etme kararı aldım. Ligdeki durum benim için iyi bir hal almamıştı ve Zenit’e gitmeyi tercih ettim. Geçen sene çok iyi bir sezon geçirmedik. 3 önemli oyuncu kaybettik. 1,5 ay düşündüm ve evde duramayacağımı anladım. Kariyerime devam etme kararı aldım.

Bu şartlarda ilk olarak Galatasaray, Östersunds maçı döneminde benimle temasa geçti. Takıma yardımcı olmam için temasa geçtiler. Başkan yardımcısı ile görüştüm. Bana Futbol Direktörü olma imkanı sundu. Kabul etmedim, reddetmedim, 1 hafta sonra tekrar görüşmemiz gerektiğini ifade ettim. Böyle bir pozisyonda neye karar verdim? Galatasaray tekrar geldi Bükreş’e. Kendileriyle o pozisyonda çalışmayacağımı söyledim"

"Umarım bir gün yeniden Galatasaray'ın başına geçer"

"Bu teklifi kabul etmemde Türkiye’ye ve taraftarlara olan sevgim öne çıktı. Umarım ki taraftarlar bana destek verecektir. Şu an en önemli görevdeyim. Ülke adına böyle bir görevde olduğum için mutluyum. Türk futbolu adına önemli bir görevde olduğumu söylemeliyim. Sayın Fatih Terim’e de çok teşekkür etmem gerekiyor. 2000 yılında beri tanışıyoruz. Ona çok büyük bir sevgi besliyorum. Umarım bir gün Galatasaray’ın başına geçer. Bu takımı yarattığı için de kendisine teşekkür ederim"

"Milli takımı takip etmeye çalıştım. Durumu az çok biliyorum. Euro 2016 sonrası bazı oyuncularla sorun yaşandığını da biliyorum. Ben bu oyuncular konusuyla ilgili kulüpleriyle konuşmak istiyorum. Yurt dışında oynayıp düzenli oynayamıyorlar. Hemen bir maça hazırlanmamız lazım. 3 puanı hemen alıp yolumuza devam etmemiz lazım. Benim amacım bütün oyuncuları bu ülkeye bir sorumlulukları olduğuna ikna etmek. Bu futbolcuları tam anlamıyla görevlerini yerine getirmeleri için ikna etmek gibi bir düşüncem var"

"Arda'ya telefon açacağım"

"Arda Turan ile tabi ki görüşeceğim. Kendisine telefon açacağım. Türk halkının çok duygusal olduğunu biliyorum, bunun farkındayım. Arda’nın acı çektiğini anlayabiliyorum. Hem Milli Takımın hem de onun milli takıma ihtiyacı var. Bu şekilde orta noktayı bulabiliriz diye düşünüyorum. Benim şu andaki görüşüm bu."

"Ukrayna'nın 8 oyuncusu benim yetiştirdiğim oyuncular"

"Ukrayna ile ilgili bir bilgi vermek gerek. 8 oyuncusu benim yetiştirdiğim oyuncular. Shakhtar’dan hepsini tanıyorum. Andriy Shevchenko’nun çalıştırdığı Ukrayna’ya çok büyük bir saygım var. Ama bu bir mücadele ve bizim kazanmamız gerekiyor. Bu odadaki herkes Türk futbolunu zor durumdan çıkarmak için burada. Ben görevi o yüzden kabul ettim. Eleştiri üzerine her şeyi kurmamak gerekiyor. Tüm antrenörlerle teker teker konuşacağım. Ben buraya Türk futboluna yardımcı olmak için geldim. Aksi halde hemen gidebilirim. Türk oyunculara inanıyorum. Her maça çıktıklarına inanıyorum. Türk futboluna ve futbolcusuna inanıyor ve güveniyorum. Buradaki herkesin de aynı şekilde davranması gerektiğini düşünüyorum. 2002’yi hatırlıyorum. Futbolun birçok kolu bunu bu noktaya getirdi. Bunu tekrar yapabiliriz"

“Benimle ilgili bir sorun varsa hemen gidebilirim”

Dünya Kupası Elemeleri’nde Ukrayna ile karşılaşılacağının hatırlatıldığı Mircea Lucescu, “Şu anda Ukrayna Milli Takımı’nın ilk 11’inde oynayan 11 futbolcunun 8’ini Shakhtar Donetsk’teyken ben yetiştirmiştim. Shevchenko’lu Ukrayna Milli Takımı’na çok büyük bir saygım var ama bu bir rekabettir” dedi. Türk futbolunu kalkındırmak için burada olduğunu ifade eden Luce, “Daha gelmeden eleştirileri görüyorum. Basına, futbol federasyonuna, yönetim kuruluna, antrenörlere ve herkese ihtiyaç var. Hepimiz birlik olarak Türk futbolunu daha da ileriye taşımak için çalışacağız. Benimle ilgili bir sıkıntı varsa hemen gidebilirim hiç sorun değil benim için. Ben burada çalışırken her maça çıkmadan önce futbolcuların çok iyi çalıştığını gördüm. 2002’deki Dünya 3.’sü olan Milli Takım’ı hatırlıyorum. O dönemde hem medya, hem taraftarlar ve Türkiye’nin birçok kolu birlik olarak getirmişti. Bunu tekrar başarabiliriz” diyerek sözlerini tamamladı.