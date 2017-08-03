Lucescu 13 yıl sonra yeniden Türkiye'de

Daha önce 2000-2002 yıllarında Galatasaray'ı, 2002-2004 senelerinde de Beşiktaş'ı çalıştıran 72 yaşındaki Rumen teknik adam, aradan geçen 13 yılın ardından tekrar Türkiye'de çalışma fırsatı elde ederken, bu kez bir kulüp takımında değil, A Milli Futbol Takımı'nın başında sahada olacak.

Teknik adamlık kariyerine 1979 yılında Corvinul Hunedoara takımıyla Romanya 2. Ligi'nde başlayan Lucescu, Romanya Milli Takımı, Dinamo Bükreş, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid Bükreş, Inter, Galatasaray, Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ve Zenit'te görev alırken, yaklaşık 40 yıllık deneyimini bu kez A Milli Takım için kullanacak.

Galatasaray'da Terim'in yerine geldi, koltuğu yine Terim'e bıraktı

TFF'nin Fatih Terim sonrası milli takımı emanet ettiği Lucescu, daha önce Terim'in yerine Galatasaray'da göreve gelmiş ve yine koltuğu bu isme devretmişti. Mircea Lucescu, sarı-kırmızılı ekibin başında 2 sezon geçirdi.

Lucescu, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'e karşı alınan 2-1'lik galibiyetle, 2000 yılı UEFA Süper Kupası'nı kaldırarak, Galatasaray'a Avrupa kupası kazandırdı.

Beşiktaş'ın tarihine geçti

Mircea Lucescu, Galatasaray'dan ayrılmasının ardından Türkiye defterini kapatmadı ve bu kez Beşiktaş'ın başına geçerek 2 sezon da siyah-beyazlı kulübün teknik direktörlüğünü üstlendi.

Beşiktaş'ın 100. kuruluş yılına denk gelen sezonda takımıyla lig şampiyonluğuna ulaşan Rumen çalıştırıcı, kulüp tarihine geçmeyi de başardı. Lucescu idaresindeki Beşiktaş takımı, bu sezonda UEFA Kupası'nda çeyrek finale kadar yükselme başarısı gösterdi.

Milli takımda zorlu bir görev üstlenecek

Mircea Lucescu, A Milli Takım'ın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yapacağı kritik son 4 maç öncesi zorlu bir görev üstlenecek.

Rusya'nın ev sahipliğinde yapılacak 2018 Dünya Kupası finallerine katılmayı hedefleyen milliler, Fatih Terim idaresinde oynanan ilk 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 11 puan topladı.

Hırvatistan ve İzlanda'nın 13'er, Türkiye ve Ukrayna'nın ise 11'er puanla finallere katılma iddiasını sürdürdüğü grupta milliler, Lucescu idaresinde önümüzdeki eylül ve ekim aylarında yapılacak son 4 maçında, Ukrayna, Hırvatistan, İzlanda ve Finlandiya ile karşılaşacak.