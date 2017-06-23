  • 23 HAZIRAN 2017, CUMA

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Liverpool Salah'ı renklerine kattı

İngiliz ekibi Liverpool, 25 yaşındaki Salah'ı 34 milyon sterlin bonservisle 5 yıllığına renklerine bağladı.

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Liverpool Salahı renklerine kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, kanat oyuncusu Mohamed Salah'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, İtalya'nın Roma takımında forma giyen 25 yaşındaki futbolcunun 5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Kariyerinde iki sezonu Chelsea'de geçiren Mısırlı Salah'ın transferi için Liverpool'un kasasından 34 milyon sterlin çıktığı basına yansıdı.

Kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, Liverpool'a geldiği için heyecanlı olduğunu söyleyen Salah, "Çok mutluyum. Liverpool için her şeyimi vereceğim. Bu kulüpte kupalar kazanmak istiyorum. Çok iyi futbolculara sahip bir takımız." ifadelerini kullandı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) geçen sezonu Juventus'un ardından ikinci sırada tamamlayan Roma'da tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Salah, 19 gol attı. 

Etiketler: Liverpool, Mohamed Salah, transfer
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