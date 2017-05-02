Liverpool, Emre Can'ın golüyle kazandı

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Liverpool, deplasmanda Watford'u Emre Can'ın attığı golle 1-0 yendi.
Vicarage Road'da oynanan maçta Liverpool, 45 2. dakikada Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ın ayağından bulduğu şık golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Mücadelede başka gol olmayınca Liverpool, 3 puanı tek golle aldı.
Emre Can'ın 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmada, Liverpool'un Brezilyalı futbolcusu Philippe Coutinho, 13. dakikada sakatlanarak yerini Adam Lallana'ya bıraktı.
Ligde puanını 69'a çıkaran Liverpool, 3. sıradaki yerini korudu. Watford ise 40 puanda kaldı. AA