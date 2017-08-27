Liverpool, Arsenal'i farkla yendi

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Liverpool ağırladığı Arsenal'ı 4-0 yendi.

Anfield'de oynanan maçta Liverpool, 17. dakikada Roberto Firmino, 40. dakikada Sadio Mane, 57. dakikada Muhammed Salah ve 77. dakikada Daniel Sturridge'nin attığı gollerle Arsenal'ı 4-0 mağlup etti.

Türk asıllı Alman futbolcularından Emre Can, Liverpool adına 84 dakika sahada kalırken, Arsenal'da Mesut Özil 90 dakika forma giydi.

İngiltere Premier Lig'de günün diğer maçlarında, Chelsea ağırladığı Everton'u 2-0'la geçti. Tottenham konuk ettiği Burnley, West Bromwich Albion ise Stoke City ile 1-1 berabere kaldı.