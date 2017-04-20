  • 20 NISAN 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.636
    EURO 3.92
  • BIST 91444.47
    ALTIN 149.516
Buradasınız : » » Liglerde 2017-2018 sezonu başlangıç tarihleri

Liglerde 2017-2018 sezonu başlangıç tarihleri

Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig 11 Ağustos, Spor Toto 2 ve 3. Lig ise 26-27 Ağustos'ta başlayacak. Turkcell Süper Kupa, 6 Ağustos Pazar günü oynanacak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Liglerde 2017-2018 sezonu başlangıç tarihleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel futbol liglerinde 2017-2018 sezonunun başlangıç tarihlerini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulunun profesyonel liglerde 2017-2018 sezonunun başlangıç tarihlerini belirlediği bildirildi.

Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'in 11 Ağustos 2017 tarihinde, Spor Toto 2 ve 3. Lig'in ise 26-27 Ağustos 2017 tarihlerinde oynanacak müsabakalar ile başlayacağı kaydedildi.

Spor Toto Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım arasında yapılacak Turkcell Süper Kupa müsabakasının da 6 Ağustos 2017 Pazar günü oynanacağı aktarıldı.

Turkcell Süper Kupa müsabakasının nerede oynanacağı ve sezon planlamalarının tamamının gelecek haftalarda açıklanacağı vurgulandı.

Etiketler: SPor Toto Süper Lig, süper lig 2017-2018 sezonu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER