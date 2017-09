Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alınan galibiyet sonrasında psikolojilerinin iyi bir noktaya geldiğini söyleyerk, "Ligin kıymetini bilerek oynamaya başladık." dedi.

Genç bir takım olduklarını dile getiren Bakkal, "112,8 kilometre koşan bir takım var, bu da standartların üzerinde. Geldiğim günden beri şunu söyledim; genç bir takımız ve tempoyu artırarak oynamamız lazım. Bu takımın 7 oyuncusu, geçen sene de takımdaydı. Yeni transferlere, 'Giden 3 kişinin yerini dolduramıyorsanız, vay halinize' dedim. Bakıyorum, yerleri dolmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Aytemiz Alanyaspor maçı

Deplasmanda oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçıyla ilgili de görüşlerini açıklayan Bakkal, ligdeki en önemli karşılaşmalardan birine çıkacaklarını söyledi.

Bakkal, sadece top kendilerindeyken değil rakipteyken de iyi oynamaya başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sadece 1 galibiyet aldık, hiçbir şey bitmedi. Oyunculara da söyledim, Aytemiz Alanyaspor karşılaşması ligdeki en önemli maçlarımızdan biri olacak. Ligdeki yerimizi belirleyecek karşılaşmalardan bir tanesi. Rakibimizin orta sahada ve önde çok önemli oyuncuları var. En az Medipol Başakşehir kadar etkili oyuncuları bulunuyor. Maç sahada oynanıyor, sahadaki mücadele, duruş ve istek belirleyici oluyor. Bunu da oyuncularımdan her gün istiyorum. Her antrenmanda, her maçta istiyorum. Bundan sonra da isteyeceğim. Bunu götürecek oyuncularla devam edeceğiz. İnsanları mutlu ettik, biz de mutluyuz. Mutlu şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah Aytemiz Alanyaspor maçında da bu devam eder."