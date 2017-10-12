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Buradasınız : » » Ligde 8. haftanın hakemleri belli oldu

Ligde 8. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Ligde 8. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Halis Özkahya

14 Ekim Cumartesi:

14.00 Kardemir Karabükspor-Kayserispor: Ali Şansalan

16.30 Antalyaspor-Göztepe: Hüseyin Göçek

16.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Çınar

19.30 Atiker Konyaspor-Galatasaray: Özgür Yankaya

15 Ekim Pazar:

14.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan

16.30 Trabzonspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.30 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

16 Ekim Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Osmanlıspor: Cüneyt Çakır

Etiketler: süper lig
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