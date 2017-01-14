Lider gol yağdırdı

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, 17. hafta maçında sahasında Kayserispor'u 5-0 mağlup etti.
Bu sezon Süper Lig'de 11. galibiyetini alan turuncu-lacivertliler, evinde üst üste 2. kez kazandı.
Namağlup unvanını sürdüren Medipol Başakşehir, puanını 39'a yükseltti.
Yenilmezlik serisi 26 maça çıktı
Kayserispor'u mağlup eden Medipol Başakşehir, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 26 maça yükseltti.
Kayserispor'un son 7 maçta 6. yenilgisi
Medipol Başakşehir'e mağlup olan Kayserispor, ligde oynadığı son 7 maçta 6. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Bu sezon ligde 11. yenilgisini alan Kayserispor 12 puanda kaldı.