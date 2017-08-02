  • 02 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Lens'ten Beşiktaş'a güzel haber

Lens'ten Beşiktaş'a güzel haber

Sunderland'in teknik direktörü Simon Grayson, Hollandalı futbolcu Jeremain Lens'in kısa süre içinde Beşiktaş'a transfer olabileceğini söyledi.

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Lensten Beşiktaşa güzel haber

Derby County ile yapacakları lig maçı öncesinde Hollandalı oyuncunun takımdaki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunan Grayson, "Lens'in transferi konusunda Beşiktaş ile görüşmeler hala devam ediyor ve transferin kısa süre içinde gerçekleşebileceğini söyleyebilirim." dedi.

Hollandalı futbolcunun sakatlığı nedeniyle 10 gündür antrenmanlara katılamadığını belirten Grayson, "Takımımız geçen sezon küme düşünce Lens ve birkaç oyuncu bizimle devam etmek istemediğini söylemişti.Takımda kalmak isteyenlerle yola devam edeceğiz, diğerleriyle yollarımız ayrılacak." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki milli oyuncu, 38 maçta 5 gol ve 17 asistlik performans sergilemişti.

Etiketler: Lens, Sunderland, simon grayson
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