Lens'ten Beşiktaş'a güzel haber

Derby County ile yapacakları lig maçı öncesinde Hollandalı oyuncunun takımdaki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunan Grayson, "Lens'in transferi konusunda Beşiktaş ile görüşmeler hala devam ediyor ve transferin kısa süre içinde gerçekleşebileceğini söyleyebilirim." dedi.

Hollandalı futbolcunun sakatlığı nedeniyle 10 gündür antrenmanlara katılamadığını belirten Grayson, "Takımımız geçen sezon küme düşünce Lens ve birkaç oyuncu bizimle devam etmek istemediğini söylemişti.Takımda kalmak isteyenlerle yola devam edeceğiz, diğerleriyle yollarımız ayrılacak." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki milli oyuncu, 38 maçta 5 gol ve 17 asistlik performans sergilemişti.