Lens, Süper Kupa Finali için Samsun'da

Beşiktaş'ın transferi için anlaşma sağladığı, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Jeremain Lens, Samsun'a geldi.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan özel uçakla gelen Lens, Samsun Çarşamba Havalimanı'na indi.

Hollandalı futbolcuya yolculuğunda Beşiktaş Asbaşkanı Umut Güner ile Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu eşlik etti.

Havalimanında Lens'i bir grup siyah-beyazlı taraftar karşıladı. Tezahürat yapan taraftarlar, Lens ile fotoğraf çektirdi.

Jeremain Lens, daha sonra otomobille Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçını izlemek üzere Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'na gitti.