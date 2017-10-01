Las Palmas maçı için erteleme talebi

Barcelona Kulübünün, Katalonya'da çıkan olaylar nedeniyle İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında bugün oynanması planlanan Las Palmas maçı için erteleme talebinde bulunduğu öne sürüldü.

İspanya basınında yer alan haberlerde, Barcelona Kulübünün, Katalonya'daki yasa dışı bağımsızlık referandumu sırasında çıkan olaylar sebebiyle bugün TSİ 17.15'te Las Palmas'ı ağırlayacakları karşılaşmanın ertelenmesi için federasyona başvurduğu belirtildi.

Referandumda oy kullanan isimlerden Barcelonalı futbolcu Gerard Pique ise çıkan olaylarla ilgili Katalan basınına yaptığı değerlendirmede, "Bütün bu yaşananlar utanç verici. Görüntüler her şeyi anlatıyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan Las Palmas Kulübünden yapılan açıklamada, referandumu protesto etmek amacıyla Barcelona maçına İspanya bayraklı formalarla çıkmak için talepte bulunulduğu ve bu isteğin La Liga yönetimi tarafından onaylandığı bildirildi.