La Liga'daki 61 futbolcu takım arıyor

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarında mücadele eden 61 futbolcunun sözleşmelerinin 6 ay sonra sona erecek olmasının ara transfer pazarını hareketlendirmesi bekleniyor.

Sözleşmeleri 30 Haziran 2017'de sona erecek futbolcular arasında Real Madrid'de Pepe, Atletico Madrid'de Fernando Torres ve MendesTiago, Athletic Bilbao'da Aritz Aduriz, Real Sociedad'da Xavi Prieto, Malaga'da Duda ve Barcelona'da Jordi Masip gibi futbolcular yer alıyor.

İspanyol spor gazetesi Marca, mevcut durumda kulüpleriyle sözleşmeleri 6 ay sonra bitecek 61 futbolcunun, 1 Ocak tarihinden itibaren resmi olarak diğer kulüplerle müzakere etmeye başlayabileceklerini yazdı.

Bazı futbolcuların gelecek sezonu beklemeden ara transfer döneminde kendisine yeni bir kulüp aradığı, Deportivo La Coruna'da oynayan ve sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek Ryan Babel'in Beşiktaş'a gidebileceği iddia edildi.

Las Palmas takımı, 7 oyuncusuyla sezon sonunda en fazla sözleşmesi bitecek futbolcuya sahip kulüp olarak gösterildi. AA