  • 05 OCAK 2017, PERŞEMBE

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Kvitova'yı bıçaklayan kişiyi yakalatana para ödülü

Çek raket Petra Kvitova'yı yaralayıp, kayıplara karışan kişinin yakalanmasına yardım edene 3 bin 850 dolar ödül verilecek.

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Kvitovayı bıçaklayan kişiyi yakalatana para ödülü
Petra Kvitova'nın Prostejov Tenis Kulübündeki oyuncu arkadaşları, Çek sporcuyu bıçaklayan kişiyi yakalatana 3 bin 850 dolar ödül vereceğini açıkladı.
 
Çekya'nın Prostejov kentindeki evine giren hırsız tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan ve sol elinden yaralanan Kvitova'nın sporcu arkadaşları, Çek tenisçiye destek verdi.
 
4 bin dolara yakın ödül
 
Kvitova'nın Prostejov Tenis Kulübündeki sporcu arkadaşları, 26 yaşındaki tenisçiyi yaralayıp, kayıplara karışan kişinin yakalanmasına yönelik bilgi aktarana 3 bin 850 dolar ödül verileceğini belirtti.
 
Sağlık durumu iyiye gidiyor
 
Ayrıca Çek tenisçinin sözcüsü Karel Tejkal, geçtiğimiz ay bıçaklanan Kvitova'nın yaralı parmaklarıyla alıştırmalara başladığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini kaydetti.
 
En az 6 ayı bulacak
 
Kariyerindeki iki grand slam şampiyonluğunu Wimbledon'da kazanan Kvitova, 2011 yılında kadınlarda dünya ikinciliğine kadar yükselmişti. Çek sporcunun iyileşme sürecinin, en az 6 ayı bulması bekleniyor. AA
 
Etiketler: Kvitova, tenis, saldırgan, yaralama, para ödülü
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