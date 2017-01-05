Kvitova'yı bıçaklayan kişiyi yakalatana para ödülü

Petra Kvitova'nın Prostejov Tenis Kulübündeki oyuncu arkadaşları, Çek sporcuyu bıçaklayan kişiyi yakalatana 3 bin 850 dolar ödül vereceğini açıkladı.

Çekya'nın Prostejov kentindeki evine giren hırsız tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan ve sol elinden yaralanan Kvitova'nın sporcu arkadaşları, Çek tenisçiye destek verdi.

4 bin dolara yakın ödül

Kvitova'nın Prostejov Tenis Kulübündeki sporcu arkadaşları, 26 yaşındaki tenisçiyi yaralayıp, kayıplara karışan kişinin yakalanmasına yönelik bilgi aktarana 3 bin 850 dolar ödül verileceğini belirtti.

Sağlık durumu iyiye gidiyor

Ayrıca Çek tenisçinin sözcüsü Karel Tejkal, geçtiğimiz ay bıçaklanan Kvitova'nın yaralı parmaklarıyla alıştırmalara başladığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini kaydetti.

En az 6 ayı bulacak

Kariyerindeki iki grand slam şampiyonluğunu Wimbledon'da kazanan Kvitova, 2011 yılında kadınlarda dünya ikinciliğine kadar yükselmişti. Çek sporcunun iyileşme sürecinin, en az 6 ayı bulması bekleniyor. AA