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Kvitova 3 ay kortlardan uzak kalacak

Çek tenisçi Kvitova, uğradığı bıçaklı saldırının ardından ameliyat edildi. Başarılı tenisçinin 3 aylık bir iyileşme süreci geçireceği bildirildi.

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Kvitova 3 ay kortlardan uzak kalacak
Petra Kvitova'nın menajeri Katie Spellman, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, evine giren hırsız tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan ve sol elinden yaralanan 26 yaşındaki sporcunun ameliyat edildiğini bildirdi. Ameliyatın yaklaşık 4 saatte tamamlandığını ifade eden Spellman, eli 6-8 hafta alçıda kalacak Çek sporcunun kortlara dönmesinin 3 ay süreceğini belirtti.
 
Kendisine destek mesajı yollayanlara sosyal medya aracılığıyla teşekkürlerini ileten Kvitova ise "Hepinizin bildiği gibi evimde bıçaklı saldırıya uğradım. Kendimi korumaya çalışırken sol elimden kötü bir şekilde yaralandım. Bu saldırı beni fazlasıyla sarstı ama hayatta kaldığım için kendimi şanslı hissediyorum. Sağlığıma kavuşarak en iyi şekilde sahalara dönmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı. AA
Etiketler: Petra Kvitova, katie spellman, çek cumhuriyeti, bıçaklı saldırı
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