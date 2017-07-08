Kürek Federasyonunun 'Survivor Ogeday' planı

Türkiye Kürek Federasyonu, 2017 Survivor Türkiye'de birinci olan Fenerbahçe Kürek Takımı sporcusu Ogeday Girişken'in tanınmışlığını, gençlerin ilgisini çekmek ve branşın Türkiye'de sevilmesi için kullanmayı planlıyor.

Federasyon Başkanı İlhami İşseven, Sakarya'da dün başlayan ve yarın sona erecek Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda 2017 Survivor Türkiye'yi kazanan milli kürekçi Ogeday'a kupa töreninde plaket verecek.

İşseven, yaptığı açıklamada Ogeday'ın tanınmışlığının kürek branşı açısından önemine dikkati çekerek, "Bize böyle bir şampiyonluğu tattırdığı için Ogeday'a sevgimizi, mutluluğumuzu belirtelim istedik. Kendisini böyle bir organizasyona davet ettik. Branşın tanınması ve gençlerin ilgisini çekmek için Ogeday'ın tanınmışlığından faydalanmayı planlıyoruz." dedi.

Sporu bırakmış eski kürekçileri de tanıtım amacıyla gençlerle bir araya getireceklerini ifade eden İşseven, "Küreğin Türkiye'de ilgi görmesi için bu tür organizasyonlar yapıyoruz. Amatör sporlarda sansasyonel bir şey, bir isim olmadıkça katılım da olmuyor." ifadelerini kullandı.

Ogeday'ın milli sporcuları olduğunu dile getiren İşseven, şöyle devam etti:

"Kendisi iyi bir sporcu. Çok güzel yarışlar yaptı. Aynı zamanda spor ahlakını çok iyi sergileyen bir insan. Doğal olarak kürekçi oluşu ve böyle bir yarışmanın içerisinde bir kürekçinin en iyi şekilde yarışıp sonunda da şampiyon olması bizi gururlandırdı. Buradan yola çıkarak böyle bir şampiyonluğu bizlere de tattırdığı için kendisine sevgimizi gösterelim, mutluluğumuzu belirtelim istedik ve plaket vermek üzere kendisini davet ettik."

Parkur sorunu

İlhami İşseven, kürek branşında, sporcuların çalışmalarını yapacakları parkurlarının bulunmadığını, bu durumun Türkiye'ye organizasyon kazandırmada engel teşkil ettiğini vurguladı.

Tesis sıkıntısına dikkati çeken Federasyon Başkanı, "İngiltere, Amerika, Fransa, Almanya, Yeni Zelanda, bunların yıllık bütçeleri 10 milyon dolar. Bizim bütçemiz ise ortada. Parkur sorunumuzun gündeme gelmesinde de Ogeday bize faydalı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Parkur yapması halinde bir adım daha ileri gideceklerinin altını çizen İlhami İşseven, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sporun organizasyonlarını Türkiye’ye getireceğiz ancak getiremiyoruz. Adamlar gözümüzün içine bakıyor. Mesela Fransa Federasyon Başkanı, kendisiyle çok iyi dostluğum var ama mesela her yıl 3 yıl sonrasının programını yapıyorlar. 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası, Büyükler Dünya Şampiyonası, Gençler Dünya Şampiyonası'nı Türkiye'ye getiremiyoruz çünkü parkurumuz yok. Bu organizasyonları bütün dünyaya yayıyorlar. Biz orada sadece bakıyoruz ve dönüyoruz. Türkiye'de sporun ve turizmin gelişmesi için bu organizasyonlar katkı sağlar."