  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » 'Kupayı başkanımızın kabrine getirmek istiyoruz'

'Kupayı başkanımızın kabrine getirmek istiyoruz'

Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Koç, "Kupayı kazanıp, başkanımızın kabrine getirmek istiyoruz." dedi

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Kupayı başkanımızın kabrine getirmek istiyoruz
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda hafta sonu Kayserispor'u ağırlayacak Gençlerbirliği'nde, çeyrek finale kalmanın hesapları yapılıyor.
 
Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Alı Rıza Koç, camianın yeniden kenetlendiğini vurgulayarak, "Kupa bizim için önemli bir kulvar. Buraya gelene kadar, bu kupada ne kadar ciddi bir takım olduğumuzu herkese gösterdik." dedi.
 
Gerek Fenerbahçe gerekse diğer rakiplere karşı oynadıkları iyi futbolla ve aldıkları sonuçlarla grubu lider tamamladıklarını hatırlatan Koç, "Şimdi önümüzde Kayserispor maçı var. Bunu da aşıp çeyrek finale ve sonraki turlara gitmek istiyoruz. Hocamızın da dediği gibi nasip olursa kupayı kazanıp, başkanımızın kabrine getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. AA
 
Etiketler: Ziraat Türkiye Kupası, son 16 karşılaşmaları, kayserispor, ilhan cavcav, gençlerbirliği
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