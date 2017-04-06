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Kupada yarı finale adını yazdıran takımlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda yapılan çeyrek final müsabakaları sonucunda Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor ve Kasımpaşa, adlarını yarı finale yazdırdı.

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Kupada yarı finale adını yazdıran takımlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakaları tamamlandı.

Çift maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek final müsabakaları sonucunda Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor ve Kasımpaşa, yarı finale çıkan takımlar oldu.

Yarı final eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe-Medipol Başakşehir, Kasımpaşa-Atiker Konyaspor eşleşmeleri oluştu.

Kupada yarı final ilk karşılaşmaları 25, 26 veya 27 Nisan'da, rövanşları ise 16, 17 veya 18 Mayıs'ta oynanacak. Yarı finalde ilk karşılaşmalar Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'nın ev sahipliğinde yapılacak.

Etiketler: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalistler, Ziraat Türkiye Kupası
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