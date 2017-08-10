  • 10 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.538
    EURO 4.146
  • BIST 108549.08
    ALTIN 145.45
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kupa finallerinde E-bilet uygulaması başlıyor

Kupa finallerinde E-bilet uygulaması başlıyor

Sporda güvenlik zirvesinde önemli kararlar alınırken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Kupa finallerinde e-bilet konusunun uygulanmasını kararlaştırdık" dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kupa finallerinde E-bilet uygulaması başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ev sahipliğinde; 6222 sayılı "Sporda şiddet düzensizliğin önlenmesi hakkında Kanun'un" uygulanması ve müsabakaların düzen, huzur içinde yapılmasının sağlanması konularında düzenlenen sporda güvenlik zirvesi sona erdi.

Toplantı sonrası konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, müsabakalarda e-bilet uygulaması yapılması ile ilgili bir talepleri olduğunu belirterek, “Ayrıca müsabakaların risk analizinin yapılması ile ilgili görüşme yaptık. Bunları a, b, c kategorileri olmak üzere 3 kategoride yapacağız” ifadesini kullandı.

Bakan Bak, “Pazar günü oynanan müsabakada yaşanan olayları değerlendirerek Türk sporunda şiddetin önlenmesi ile ilgili alınacak tedbirlerin ne şekilde olacağı hususunda geniş kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Kupa finallerinde e-bilet konusunun uygulanmasını kararlaştırdık” açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, 2016-2017 sezonunda 2015-2016 sezonuna göre yaşanan olaylarda azalma olduğunu bildirerek, “6222’ye sıkı sıkı sahip çıkacağız. Herkesin bu konuda sorumluluğu üzerine alması gerektiği bu toplantının ana değerlendirmelerindendir. Maçları risk analizlerine göre değerlendireceğiz 3 kategoride. Buna ait tedbirler ilgili kurumlar tarafından gerçekleştirilecektir” şeklinde konuştu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de, Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa maçına ilişkin, "Son maçla ilgili tahkikat devam etmektedir. 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. Temel amacımız şiddetin ortadan kalkması. 6222 sayılı kanunda revizyona gidilebilir" dedi.

Etiketler: e bilet, kupa finalleri, süper kupa maçları, osman aşkın bak, maçlar, maç bilet
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER