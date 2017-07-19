Köprülü Kanyon bu yıl 700 bin turist bekliyor

Antalya'nın Manavgat ilçesi Beşkonak Mahallesindeki Köprülü Kanyon, bu yıl da heyecan arayan turistlerin vazgeçemediği adreslerin başında yer aldı.
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