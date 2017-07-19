  • 19 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Köprülü Kanyon bu yıl 700 bin turist bekliyor

Köprülü Kanyon bu yıl 700 bin turist bekliyor

Antalya'nın Manavgat ilçesi Beşkonak Mahallesindeki Köprülü Kanyon, bu yıl da heyecan arayan turistlerin vazgeçemediği adreslerin başında yer aldı.

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Köprülü Kanyon bu yıl 700 bin turist bekliyor
Etiketler: antalya, Manavgat, Köprülü Kanyon
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