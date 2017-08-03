Konyaspor'un yeni hedefi 'Süper Kupa'

Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor, 95 yıllık tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesinin ardından, 6 Ağustos Pazar günü Samsun'da Beşiktaş ile oynanacağı Turkcell Süper Kupa maçında ikinci kupa sevincini yaşamak istiyor.

Yeşil-beyazlı ekip, kurulduğu günden beri ilk kez 2016-2017 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazandı. Bu başarısıyla yeniden Avrupa kupalarına katılacak olan Atiker Konyaspor, kulüp tarihinde ilk defa iki kez üst üste UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdüren Atiker Konyaspor, Türkiye Kupası'nın ardından şimdi de gözünü Süper Kupa'ya dikti. Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlı ekip, Süper Kupa için Samsun'da ter dökecek.

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Kupası'nı alarak, geçen sezon ortaya koydukları başarılı mücadeleyi taçlandırdıklarını söyledi.

Kulübün, son yıllarda sürekli yükselen grafiğiyle dikkatleri üzerine topladığını belirten Baydar, şöyle devam etti:

"Bütün bu başarılı gidiş, doğal olarak beklentileri de yükseltti. Bu sezon da UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılan takımımız, yine bir ilki gerçekleştirerek Anadolu'da üst üste eleme oynamadan direkt gruplara katılan kulüp unvanını elde etmiştir. Başarılarımız 95 yıllık tarihimize altın harflerle kazınmıştır."

Baydar, artık geçmişi unutup yeni zaferler için geleceğe bakılması gerektiğine işaret ederek, "Bütün planlarımızı buna göre yapmamız gerekiyor. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Erzurum ve Avusturya'da yaptığımız özel karşılaşmalar, bu sene nasıl bir Atiker Konyaspor izleyeceğimiz hususunda bizleri heyecanlandırdı." dedi.

Beşiktaş ile yapacakları Süper Kupa maçı için hazırlıklarının devam ettiğini dile getiren Baydar, "Tarihi maçta Samsun'a gelecek taraftarlarımıza tıpkı Eskişehir'de olduğu gibi büyük bir sevinç yaşatmak istiyoruz. Süper Kupa'yı kazanarak yeni sezona iki kupa sahibi bir takım olarak başlamak istiyoruz." diye konuştu.

"Bir sol stoper, iki forvet oyuncuya ihtiyacımız var"

Bazı mevkiler için transfer görüşmelerinin sürdüğünü anlatan Baydar, transfer edilecek futbolcuların yeşil-beyazlı ekibin kadro yapısına uygun olmasına dikkat ettiklerini vurguladı.

Baydar, düşündükleri oyuncuların takıma katıldığı an katkı sağlayabilecek ve uyum sürecini bir an önce atlatabilecek futbolcular olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bir sol stoper, iki forvet oyuncuya ihtiyacımız var. Bu futbolcuların kadromuza dahil olmasıyla çok daha güçlü ve ses getiren bir ekip olacağız. Sistemle ilgili hocamız Mustafa Reşit Akçay'ın çalışmaları var. Takım bu anlamda hocamızın isteklerine reaksiyon göstermiş durumda. Dolayısıyla Atiker Konyaspor taraftarına, çok daha heyecan duyacağı ve aynı zamanda güçlü, yere sağlam basan bir takımı bu sezon izlettirebileceğimizi düşünüyorum."

"Demba Ba ile görüşmelerimiz oldu"

Medyada çıkan transfer haberleriyle ilgili, kulübünün menfaati açısından konuşmanın doğru olmayacağını aktaran Baydar, "Bazı yıldız oyuncularla görüşmeler yaptık. Bunların arasında forvet oyuncu Demba Ba da oldu. Ancak görüşmeler neticelenmedi. Birçok futbolcuyla transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Sonuçlanan, biten bir gelişme olduğu zaman bunu taraftarlarımız ve kamuoyuyla paylaşırız." ifadelerini kullandı.