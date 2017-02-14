Konyaspor: Yaşananları tasvip etmiyoruz

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, müsabaka öncesinde, iki şehrin arasında bir süreden beri spor kaynaklı devam eden husumetin önüne geçilmesi, hatta tamamen ortadan kaldırılması için yapılan çalışmaların tek tek kamuoyunun takdirine sunulduğunu belirtildi.

Konyaspor Yönetim Kurulunun bir olumsuzluk yaşanmaması için gereken tüm adımları attığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılması gereken tek şey, localarda misafirimiz olan Antalyaspor başkanı ve yöneticilerinin toplum psikolojisini düşünerek, sorumluluk bilinci içinde hareket etmeleri olacakken, maç sonrası Konyasporlu taraftarlarla önce sözlü tartışma, sonrasında da karşılıklı olarak küçük çaplı fiili olaylar yaşanmıştır. Altını çizerek vurguluyoruz; Konyaspor Yönetim Kurulu olarak, bu olayı tasvip ve kabul etmemiz mümkün değildir."

Kulüp açıklamasında daha sonra şu ifadeler kullanıldı:

"Attığımız bütün iyi niyetli adımlara ve husumetin ortadan kaldırılması için yoğun çabalarımıza rağmen, otobüslerde yapılan aramalarda döner bıçakları, palalar, bıçaklar, satırlar gibi çok sayıda delici kesici aletlere rastlanılması Antalyasporlu taraftarların Konya'ya gelirken iyi niyetli olmadıklarının bir göstergesi olmuştur. Emniyetin ve dolayısıyla bizim kayıtlarımızda yer alan fotoğrafları, öfkenin büyümemesi adına yayınlamıyoruz ancak gerek görüldüğü takdirde yayınlamamızın önünde hiçbir engel olmadığını da belirtmek isteriz."