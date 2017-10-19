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Konyaspor, Avusturya temsilcisi Salzburg'u konuk edecek

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki üçüncü maçında bugün Avusturya temsilcisi Salzburg'u konuk edecek.

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Konyaspor, Avusturya temsilcisi Salzburgu konuk edecek

Temsilcimiz, rakibini yenerek gruptan çıkma iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Bu zorlu sınav, TRT1, trtspor.com.tr ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. 

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Craig Pawson yönetecek. Müsabaka, TRT 1, trtspor.com.tr ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak.

Gruptaki ilk karşılaşmasında Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'ya deplasmanda 1-0 yenilen Atiker Konyaspor, ikinci haftada konuk ettiği Portekiz ekibi Vitoria karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle, Avrupa kupalarındaki ilk 3 puanına ulaştı.

Grup lideri Salzburg ise ilk hafta deplasmanda Vitoria ile 1-1 berabere kaldı, ikinci maçta evinde Olympique Marsilya'yı 1-0 mağlup etti.

I Grubu'nun üçüncü haftasındaki diğer maçta Olympique Marsilya, Vitoria'yı ağırlayacak.

Avrupa kupalarında 9. maç

Atiker Konyaspor, yarınki karşılaşmayla Avrupa kupalarında 9. sınavına çıkacak.

Avrupa arenasında ilk kez geçen sezon mücadele eden Konya temsilcisi, tamamı UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı toplam 8 maçta birer galibiyet ve beraberlik alırken, 6 karşılaşmada yenildi. Atiker Konyaspor, bu maçlarda attığı 4 gole karşılık kalesinde 14 gol gördü. 

Etiketler: konyaspor salzburg maçı, UEFA Avrupa Ligi
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