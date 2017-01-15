Konya'da kahraman polis Fethi Sekin unutulmadı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Atiker Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada, İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin, unutulmadı.
Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin'e maç öncesi Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan tarafından üzerinde isminin yer aldığı 42 numaralı forma hediye edildi.
Burak Tolunay, daha sonra stadı dolaşarak taraftarlarla buluştu.
Yeşil-beyazlı futbolcular, Burak Tolunay Sekin ile seremoniye, "Vatan sana minnettardır FethiSekin" yazılı pankartla çıktı.
Burak Tolunay Sekin, Galatasaray maçında yeşil-beyazlı kulübün konuğu olarak maçı izledi.