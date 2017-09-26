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'Koltuklar kirlenmesin' diye ayakta yolculuk eden madencilere davet

Konyaspor Kulübü, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde koltuklar kirlenmesin diye otobüste ayakta seyahat eden maden işçilerini, Atiker Konyaspor-Vitoria Guimaraes maçına davet etti.

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Koltuklar kirlenmesin diye ayakta yolculuk eden madencilere davet

Konyaspor Kulübü, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde iş elbiseleriyle bindikleri otobüste koltuklar kirlenmesin diye ayakta seyahat eden maden işçilerini, UEFA Avrupa Ligi maçına davet etti.

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda 28 Eylül Perşembe günü sahasında Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'i ağırlayacak.

Konyaspor Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde iş elbiseleriyle bindikleri otobüste "koltuklar kirlenmesin" düşüncesiyle ayakta seyahat ederek gündeme gelen madencilerin kente davet edildiği belirtildi.

Madencilerin kulübün özel misafirleri olarak kentte ağırlanacağı ifade edilen açıklamada, "İnce düşünce, hassas davranışlarıyla tüm Türkiye'nin takdirini toplayan madencilerimiz, başkanımız Fatih Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerimizle maç öncesinde bir araya gelecek. Perşembe gecesi ise UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta karşılaşmasını locadan takip edecek." denildi.

Olayın geçmişi

Gelik beldesinde yerin metrelerce altında çalışan maden işçileri, 23 Eylül'de, Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait başka bir iş yerine gitmek için madenci elbiseleriyle özel halk otobüsüne binmiş, otobüs boş olmasına rağmen yaklaşık 6 kilometrelik yolda "koltuklar kirlenmesin" düşüncesiyle ayakta seyahat etmişti.

Madencilerin ayakta yolculuğu, otobüsün güvenlik kamerasına yansımıştı. AA

Etiketler: Konyaspor Kulübü, madenciler
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