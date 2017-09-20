Kız kardeşlerin karatedeki başarısı

Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Yarseli köyünde yaşayan Yarseli İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Emine (12) ve kardeşi Dilan (11), milli karateci olan beden eğitim öğretmenleri Bedia Sürgit'in teşvikiyle karatenin bir kolu olan "kyokushin" sporuyla tanıştı.

İki kardeş, okulun bahçesinde yaptıkları antrenmanla kısa sürede kendilerini geliştirdi. Antrenmanlara evde de devam eden kız kardeşler, annelerinin yaptığı yastıkla antrenmanlarını pekiştirerek Türkiye'deki şampiyonaların yanı sıra birçok uluslararası turnuvalara da katılmaya başladı.

Aldığı başarılarla milli sporcu unvanını kazanan Emine ve minikler şampiyonasında 6 il birinciliği bir kez de Türkiye üçüncülüğü elde eden kardeşi Dilan, ailesinin gururu oldu.

Servis şoförlüğü yapan babaları Ayhan Korkmaz, kızlarının başarısı üzerine onlara karate sporunda kullanılan lapa ve kum torbası alarak evdeki antrenmanlarında yardımcı olmaya başladı.

Anneleri Fatma Korkmaz'ın da destek verdiği antrenmanlarla kendilerini daha iyi geliştirme fırsatı bulan iki kız kardeş, yaşadıkları köyde yaşıtları olan diğer kızlara da örnek olarak onların da bu spora başlamalarına vesile oluyor.

Milli sporcu Emine Korkmaz, öğretmeninin teşvikinden önce "kyokushin" sporunu hiç bilmediğini ancak öğrenince çok sevdiğini anlattı.

Daha önce okulda salonlarının bulunmadığını ve antrenmanlarını bahçede yaptıklarını belirten Korkmaz, başarılarının ardından okul binasının bodrum katında kendilerine salon yapıldığını kaydetti.

Emine, artık antrenmanlarını daha verimli bir şekilde yaptıklarını anlatarak, "Kardeşim Dilan ile birlikte birçok arkadaşım bu antrenmanlara katılıyor ve birlikte çalışıyoruz. Amacım milli sporcu unvanımı her zaman taşımak. 6 tane madalyam ve bir o kadar da başarı belgem var. Milli oldum, hayalim Avrupa Şampiyonası'na katılmak." ifadelerini kullandı.

Kardeşi Dilan ise ablasından gördüğü karate sporuna heves ettiğini ve heyecanla başladığı bu sporda iyi olmayı başardığını aktardı.

Evde ablasının kendisine yardımcı olduğunu anlatan Dilan, "Annem de bize daha güzel çalışabilmemiz için kum torbası ve bir sürü malzeme aldı. Ben de öncelikle ablam gibi milli sporcu olmak istiyorum daha sonra da büyük şampiyonalara katılmak amacındayım." dedi.

Kız kardeşlerin beden öğretmenleri Bedia Sürgit ise geçen yıl atandığı okula büyük hayallerle geldiğini ifade etti.

Milli sporcu olmanın birçok avantajının olduğundan bahseden Sürgit, şöyle devam etti:

"Buraya geldiğimde kız öğrencilerin bu sporla tanışmasını nasıl karşılarlar acaba diye endişelerim de oldu. Ailelerden çok büyük destek aldım. Şu an okulda 150'ye yakın öğrencim var. Geçen eylül ayında 8 öğrencimle Türkiye Şampiyonası'na gittik ve 5 dereceyle geri döndük. Derecemizi aldıktan sonra kaymakamlığımız, milli eğitim müdürlüğümüz ve belediyemizin ilgisini çektik bize salonumuzu yaptırdılar. Milli takım kadrosunu açıklandığında Emine'nin adını gördüğümde mutluluktan ağlamaya başladım. Dilan Antalya'daki şampiyonada derece aldı ancak yaşı küçük olduğu için milli takım kadrosuna giremedi ama bu yıl yıldızlarda yarışacak. Hedeflerimiz büyük, öğrencilerimle inşallah çok güzel işler başaracağız."

Anneden antrenman için ilginç çözüm

Anne Korkmaz da kızlarının evdeki ilk antrenmanlarına, kendi icadı olan yün doldurma yastıkla başladıklarını ve sonra öğretmenlerinin yönlendirmesiyle eve kum torbası ve yumrukları kullanmada işe yarayan lapaları aldıklarını anlattı.

Birçok spor dalını bildiklerini ancak 'kyokushin'i ilk kez duyduklarını paylaşan Korkmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bedia öğretmenimiz geldi, sağ olsun bizlere anlattı, biz de kızları gönderdik. Şampiyonalar için illere ben de gittim, kızlarımın her zaman arkasındayım. Kızlarım inşallah Avrupa'da bayrağımızı dalgalandıracak ve daha da büyük sporcular olacak, bunu çok istiyorum. Köy ortamı biraz kısıtlı büyük şehirdekiler gibi değil, diğer bütün kızlara vesile olsunlar, onları yönlendirsinler."

Anne Korkmaz, karate sporunun kızlarının öz güveni ve kendilerini savunmaları adına da büyük bir etken olduğunun altını çizdi.

Baba Ayhan Korkmaz ise evdeki antrenmanlarda kızlarına yardımcı olduğunu ve başarılarıyla gurur duyduğunu söyledi.