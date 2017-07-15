  • 15 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 34º
Yer yer Sağanak Yağışlı
Yer yer Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.542
    EURO 4.062
  • BIST 105175.73
    ALTIN 139.713
Buradasınız : » » Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün müsabakaları başladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde ikinci gün

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün müsabakaları başladı.

Organizasyonda gün içinde başpehlivanların mücadele edeceği baş boyu güreşleri de yapılacak.

Kırkpınar Er Meydanı'nda minik-1, teşvik-1, teşvik-2, büyük orta boy pehlivanları kura çekmek üzere çayıra geldi.

Eşleşmelerin tamamlanmasının ardından pehlivanlar, Kırkpınar davul zurna ekibinin güreş havalarıyla önce kol bağladı, cazgır tarafından salavatlanan pehlivanlar peşreve çıktı. Hakemlere yönelen pehlivanlar, verilen işaretle güreşe tutuştu.

Kırkpınar'ın ikinci gününde öğle saatlerinde başpehlivanlar kura için çayıra çıkarak, ilk tur güreşleri için mücadele verecek. AA

Etiketler: kırkpınar yağlı güreşleri, Edirne
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER