656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün müsabakaları başladı.
Organizasyonda gün içinde başpehlivanların mücadele edeceği baş boyu güreşleri de yapılacak.
Kırkpınar Er Meydanı'nda minik-1, teşvik-1, teşvik-2, büyük orta boy pehlivanları kura çekmek üzere çayıra geldi.
Eşleşmelerin tamamlanmasının ardından pehlivanlar, Kırkpınar davul zurna ekibinin güreş havalarıyla önce kol bağladı, cazgır tarafından salavatlanan pehlivanlar peşreve çıktı. Hakemlere yönelen pehlivanlar, verilen işaretle güreşe tutuştu.
Kırkpınar'ın ikinci gününde öğle saatlerinde başpehlivanlar kura için çayıra çıkarak, ilk tur güreşleri için mücadele verecek. AA