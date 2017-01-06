  • 06 OCAK 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.62
    EURO 3.835
  • BIST 76799.19
    ALTIN 137.033
Buradasınız : » » Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la kampa girdi

Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la kampa girdi

Dünya Supersport şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, yeni sezon hazırlıkları kapsamında, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un Antalya kampına katıldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Kenan Sofuoğlu Osmanlısporla kampa girdi
Osmanlıspor'un Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan bir oteldeki kampına katılan Sofuoğlu, sporun farklı bir dalıyla ilgilenmesinden dolayı futbola çok yakın birisi olmadığını söyledi.
 
A Milli Futbol Takımı'nı desteklediğini ifade eden Sofuoğlu, buna karşın geçen yıl Osmanlıspor'a transfer olduğunu anımsattı. Osmanlıspor'a transferinden memnun olduğunu ifade eden Sofuoğlu, "Osmanlı isim olarak da çok hoşuma gidiyor. Osmanlı hayranı biriyim. Allah da bana Osmanlıspor'un lisanslı sporcusu olmayı nasip etti." diye konuştu.
 
Osmanlıspor'a geçmesinin ardından Avrupa'da kazandığı yarışlardan sonra Osmanlıspor formasıyla pistte tur attığını vurgulayan Sofuoğlu, bunun çok ilgi gördüğünü söyledi. Milli motosikletçi, kendisine formayla ilgi sorular sorulduğunda Osmanlıspor'un lisanslı sporcusu olduğunu anlattığını belirtti.
 
"Osmanlıspor'u takip ediyorum"
 
Sofuoğlu, Osmanlıspor'un bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde güzel sonuçlar aldığını anımsatarak, "Osmanlıspor'u takip ediyorum. Sürekli maç sonuçlarından haberdar oluyorum. Kulüp başkanıyla sürekli görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Kulübünün Antalya'daki kampına katılmaktan mutluluk duyduğunu belirten Sofuoğlu, şöyle konuştu:
 
"Onlarla birlikte burada olmak benim için de bir avantaj. Profesyonel bir ekiple ben de burada bir kamp yapacağım. Antrenmanlarla sezona hazırlık yapacağım. İlk testlerime başlamama sadece iki hafta kaldı. Üzerimdeki teri burada bir atayım diyorum. Daha sonrasında da motosikletli idmanlara başlayacağım."
 
Osmanlıspor'un antrenmanını sporcu gözüyle izlediğini dile getiren Sofuoğlu, farklı bir dal olsa da oynadıkları futbolun ne kadar yorucu olduğunu tahmin edebildiğini kaydetti. AA
 
Etiketler: Kenan Sofuoğlu, Osmanlıspor
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER