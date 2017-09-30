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Kenan Sofuoğlu kaza yaptı

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Fransa'da kaza yaptı.

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Kenan Sofuoğlu kaza yaptı

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Fransa'da kaza yaptı.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 10. ayağında yarışan Sofuoğlu, başkent Paris yakınlarındaki Nevers Magny-Cours Pisti'ndeki sıralama turlarında kaza geçirdi.

Sofuoğlu, "Bu sefer kötü düştüm, belimde ve kalçamda 3 kırık var. Herkes benim dün kaza geçirdiğimi düşünmüştü ama dün yağda kaymıştım. Bugün ise kaza yaptım." dedi.

Vücudunu hareket ettiremediğini ve bu gece Türkiye'den gönderilecek ambulans uçakla yurda döneceğini ifade eden milli sporcu, "Acilen Türkiye'de tedavi olmam gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı konuyla ilgileniyor. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu aradı. Bu gece beni uçakla aldıracaklar." diye konuştu.

Sofuoğlu, bir an önce tedaviye başlanması gerektiğini, 3 hafta sonraki İspanya yarışına yetişmek istediğini kaydetti.

Etiketler: Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, kaza, fransa
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