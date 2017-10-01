Fransa’daki Dünya Supersport Şampiyonası'nın 10. ayağındaki sıralama turlarında kaza yapan, bel ve kalçasında kırık bulunduğu tespit edilen milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, İstanbul’a getirildi.

Sofuoğlu, Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın girişimlerinin ardından ambulans uçakla Fransa'dan yurda getirildi. Sabiha Gökçen Havalimanındaki apronda ambulansa taşınan Sofuoğlu, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Radyoloji servisinde röntgeni çekilen Sofuoğlu’nun İspanya'nın Jerez kentinde 22 Ekim'de yapılacak etap yarışlarına yetiştirilmesi bekleniyor.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 10. ayağında yarışan Sofuoğlu, başkent Paris yakınlarındaki Nevers Magny-Cours Pisti'ndeki sıralama turlarında kaza geçirmiş, bel ve kalçasında 3 kırık olduğu tespit edilmişti.