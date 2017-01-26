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Kayserispor'da yeni başkan seçildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da kulüp başkanlığa Erol Bedir seçildi.

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Kayserisporda yeni başkan seçildi

Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılan ve tek listeyle gidilen olağanüstü genel kurulda delegeler, Erol Bedir başkanlığındaki yeni yönetim kurulunu göreve getirdi.

Bedir başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, Mehmet Dönmez, Mustafa Aksu, Orhan Taşçı, Naci Bedir, Mehmet Çakmakuyar, Bahadır Kul, Türker Horoz, Metin Özer, İsmail Çöl, Serdar Maraşlıgil, Tufan Koç, İshak Şahin Fazıloğlu, Mehmet Cingi, Erhan Karacaoğlan, Mükremin Çepni ve Hasan Eskici'den oluştu.

Bedir, genel kurulun ardından yaptığı konuşmada, Kayserispor'un son yıllarda en görkemli kongresini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Takımların başarılarının sahiplenmeyle doğru orantılı olduğunu belirten Bedir, "Erciyesspor ve Kayserispor'un Süper Lig'de olduğu, UEFA sitelerine konu olduğu dönemlerde her iki kulüp de böyle kalabalık kongreler yapıyordu. 'Bu şehre iki takım fazla.' denildi. Biri gitti, öbürünü de ligde tutabilmek için gözümüz gibi sahipleniyoruz. Allah'ın izniyle Kayserisporumuz bulunduğu yerde çakı gibi duracak, Erciyesspor da böyle yetim kalmayacak." dedi.

Etiketler: SPor Toto Süper Lig, kayserispor
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