  • 21 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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Kayserispor yeni transferi ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, İsviçre Süper Ligi takımlarından Sion forması giyen orta saha oyuncusu Geoffrey Bia ile anlaşma sağladı.

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Kayserispor yeni transferi ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, İsviçre Süper Ligi takımlarından Sion forması giyen orta saha oyuncusu Geoffrey Bia ile anlaşma sağladı.

Kayserispor Kulübü yetkililerinden alınan bilgiye göre, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Geoffrey Bia ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı.

Hücuma yönelik orta saha pozisyonunda oynayan Bia ile önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalanması planlanıyor.

Futbola Belçika'nın Charleroi takımında başlayan Bia, uzun yıllar Standard Liege forması giydi. 2015-2016 sezonunda İsviçre'nin Sion takımına transfer olan Bia, bu ekiple ligde çıktığı 35 maçta 16 gol attı.

Etiketler: kayserispor, transfer, SPor Toto Süper Lig, geoffrey bia
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