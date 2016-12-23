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Kayserispor kupada galip geldi

Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliğini yenerek ligde yapacakları Kardemir Karabük maçı öncesinde moral buldu.

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Kayserispor kupada galip geldi
Kayserispor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Yıldız, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta maçında Spor Toto 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni yenerek, ligde yapacakları Kardemir Karabükspor maçı öncesi moral depoladıklarını söyledi.
 
Yıldız, konuk ettikleri Darıca Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ettiklerini hatırlattı.
 
Galibiyet dolayısıyla teknik heyet ve futbolcuları kutlayan Yıldız, ligde ise geride kalan haftalarda istedikleri sonuçları alamadıklarına dikkati çekti.
 
Ligde 25 Aralık Pazar günü Kardemir Karabükspor'u konuk edeceklerini belirten Yıldız, şöyle konuştu:
 
"Onun öncesinde morale ihtiyacımız vardı. Darıca Gençlerbirliği'ni yenerek, ligde yapacağımız Kardemir Karabükspor maçı öncesi moral depoladık. Maçta 90 dakika boyunca etkin olan taraf bizdik. Oyuncularımız iyi bir şekilde mücadele etti ve haklı bir galibiyet aldık. Galibiyet sonucunda grupta 6 puana ulaştık. İnşallah iyi sonucu ligde de alırız ve taraftarımızın yüzünü güldürürüz." AA
 
Etiketler: Ziraat Türkiye Kupası, kayserispor, Darıca Gençlerbirliği
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