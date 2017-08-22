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Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, finale çıktı.

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Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonasında finalde

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, finale çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen organizasyonun 2. gününde grekoromen stil 130 kiloda mindere çıkan olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp, ilk turu maç yapmadan geçti.

İkinci turda Özbekistanlı Muminjon Abdullaev'i 2-0 yenen milli güreşçi, çeyrek finale kaldı.

Çeyrek finalde Belaruslu Kiryl Hryschanka'yı 3-1'le geçen Rıza, yarı finalde de Kübalı Oscar Pino Hinds'i 2-1 mağlup ederek, adını finale yazdırdı.

İki dünya şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp, akşam seansında finalde Estonyalı Heiki Nabi ile altın madalya mücadelesi verecek.

Etiketler: rıza kayaalp., Dünya Güreş Şampiyonası
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