  • 08 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Katar, Dünya Kupası için 200 milyar dolardan fazla harcama yapacak

Katar Maliye Bakanı El-Emadi, "2022 FIFA Dünya Kupası'nın altyapı yatırımları için haftada 500 milyon dolar harcıyoruz." dedi.

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Katar, Dünya Kupası için 200 milyar dolardan fazla harcama yapacak

Katar Maliye Bakanı Ali Şerif El-Emadi, 2022 FIFA Dünya Kupası ev sahipliği hazırlıkları için yapılan altyapı çalışmalarına haftada yaklaşık 500 milyon dolar harcandığını söyledi.

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası için yapılan harcamalar hakkında ülke basınına değerlendirmelerde bulunan El-Emadi, "2022 FIFA Dünya Kupası'nın altyapı yatırımları için haftada yaklaşık 500 milyon dolar harcıyoruz. Bu harcamalar, Dünya Kupası'na tam anlamıyla hazır olabilmek için 3-4 yıl daha böyle devam edecek." ifadelerini kullandı.

Harcamaların sadece statlar için yapılmadığını belirten El-Emadi, "Otoyollar, havaalanları, limanlar ve hastaneler gibi birçok alana yatırımda bulunuluyor. Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında altyapı çalışmalarına 200 milyar dolardan fazla harcanmış olacak." şeklinde konuştu.

El-Emadi, altyapı çalışmalarının 2022'ye kadar tamamlanacağını da sözlerine ekledi.

Etiketler: katar, 2022 FIFA Dünya Kupası
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