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Buradasınız : » » Kasımpaşa'nın konuğu Sancaktepe Belediyespor

Kasımpaşa'nın konuğu Sancaktepe Belediyespor

Lacivert-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 5. maçında yarın Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Sancaktepe Belediyespor'u ağırlayacak.

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Kasımpaşanın konuğu Sancaktepe Belediyespor

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 5. maçında yarın Spor Toto 3. Lig ekibi Sancaktepe Belediyespor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç saat 18.00'de başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında iç sahada Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek ligde ikinci bölüme iyi başlayan lacivert-beyazlılar, kupada B Grubu'nda 4 maçta elde ettiği 9 puanla 2. sırada bulunuyor.

Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta geride kalan 19 haftada 42 puanla en yakın takipçisinin 8 puan önünde lider durumda bulunan Sancaktepe Belediyespor, kupada 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Kasımpaşa ile Sancaktepe Belediyespor arasında Sancaktepe ilçesindeki 15 Temmuz Stadı'nda oynanan grubun ilk karşılaşmasını, lacivert-beyazlılar 2-1'lik skorla kazanmıştı. AA

Etiketler: Lacivert-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası
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