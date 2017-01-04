Kasımpaşa'dan 'tazminat' açıklaması

Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, eski teknik direktörleri Rıza Çalımbay'ın takımdan kendisinin ayrılmadığını belirterek, "Eğer o bizden ayrılsaydı, Kasımpaşa'ya tazminat ödemesi gerekirdi. Kasımpaşa kendisine yüklü bir tazminat ödediğine göre, benim ne demek istediğimi anlamış oluyorsunuz." dedi.

Nursal Bilgin, lacivert-beyazlılar Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına hazırlanmak için Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde yaptığı kampta AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Ligin 3. haftasından sonra Rıza Çalımbay'la yolları ayırdıklarını hatırlatan Bilgin, tecrübeli teknik adama yüklü bir tazminat ödediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Rıza hoca değişik zamanlarda yerlerde bu ayrılığı gündeme getiriyor. Biz Rıza hocadan tazminat almadık. Eğer o bizden ayrılsaydı, Kasımpaşa'ya tazminat ödemesi gerekirdi. Kasımpaşa yüklü bir tazminat ödediğine göre, benim ne demek istediğimi anlamış oluyorsunuz herhalde. Rıza Çalımbay'a yüklü bir tazminat ödedik. Konu gayet açık ve net. Rıza Çalımbay bizden yüklü bir tazminat aldı."

"Tunay için Beşiktaş'tan teklif almadık"

Nursal Bilgin, futbolcuları Tunay Torun için Beşiktaş'tan transfer teklifi almadıklarını dile getirdi.

Tunay'ın sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmak istediklerini aktaran Bilgin, "Tunay Torun için Beşiktaş'tan transfer teklifi almadık. Bizim için resmi teklifler çok önemli. Başkanımız da buna önem veriyor. Tunay'la görüştük. Sözleşme yenilemek için iyi bir noktadayız. Elimizde tutmak isteriz. Oyuncuların Kasımpaşa'yı tercih edeceğini düşünüyorum. Çünkü Kasımpaşa'da futbolcuların bulabileceği her şey var." ifadelerini kullandı.

"Hedef Avrupa"

Lacivert-beyazlıların sportif direktörü, Kasımpaşa'yı Avrupa kupalarına taşımak istediklerini söyledi.

"Transfer kriterlerimiz farklı"

Bilgin, diğer kulüplerin aksine farklı bir transfer politikalarının olduğunu aktardı.

Takıma takviye yapmak istediklerini belirten Nursal Bilgin, "Transferde kriterlerimiz faklı. Forma sattıracak, yaşlı, daha çok Avrupa'da yer bulamayan ama isim olan oyuncular yerine gençlere yöneldik. Alt yaş kategorilerinden yukarılara çıkabilecek oyuncular transfer etmek istiyoruz. Uyum bizim için çok önemli. Takım içindeki uyumu sağlamalıyız. Yapılacak transferler kolej takımı havamızı bozmamalı." değerlendirmesinde bulundu.