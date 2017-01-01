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Kasımpaşa'da izin sona eriyor

Lacivert-beyazlılar, dört günlük iznin ardından kamp yapmak üzere yarın Antalya'ya gidecek.

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Kasımpaşada izin sona eriyor

Spor Toto Süper Lig'in ilk 16 haftalık bölümünü 18 puanla 12. sırada tamamlayan Kasımpaşa, sezonun ikinci bölümünün hazırlıklarına yarın Antalya'da başlayacak.

Son resmi maçını 28 Aralık 2016 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası'nda İnegölspor'a karşı oynayan lacivert-beyazlılar, dört günlük iznin ardından yarın İstanbul'da toplanacak. Kasımpaşa kafilesi, Belek bölgesinde yapacakları kamp için yarın Antalya'ya hareket edecek.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde tam kadro çalışmalara başlayacak İstanbul temsilcisi, hazırlıklarını 11 Ocak Çarşamba gününe kadar Antalya'da sürdürecek.

Kasımpaşa, ligin ikinci bölümünün hazırlıklarına 12 Ocak Perşembe günü İstanbul'da devam edecek. AA

Etiketler: SPor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'
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