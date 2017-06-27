Kasımpaşa yarın topbaşı yapacak

Süper Lig'de geçen sezonu 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyetle 43 puan toplayarak 10. sırada tamamlayan lacivert-beyazlı ekip, yeni sezonu yarın yapacağı antrenmanla açacak.

Kemerburgaz Tesisleri'nde topbaşı yapacak Kasımpaşa, hazırlıklarını 18 Temmuz'a kadar İstanbul'da sürdürecek. Lacivert-beyazlı ekip, yurt dışı kamp çalışmaları için 19 Temmuz'da Avusturya'ya gidecek. Hazırlıklarına bu ülkede devam edecek Kasımpaşa, 1 Ağustos'ta İstanbul'a dönecek.

Tek transfer yapıldı

Yeni sezon hazırlıklarına başlayacak Kasımpaşa, şu ana kadar kadrosuna bir oyuncu kattı.

Lacivert-beyazlılar, İsviçre'nin Luzern takımının 31 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu Markus Neumayr'ı 2 yıllığına transfer etti.