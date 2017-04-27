Kasımpaşa, yarı final ilk maçında Atiker Konyaspor'u yendi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Kasımpaşa, sahasında Atiker Konyaspor'u 3-2 yendi.

2. dakikada sol kanattan atılan ara pasıyla ceza sahası içerisine sarkan Ömer Ali Şahiner, topu altıpas üzerinde müsait durumda bulunan Vukovic'e aktardı. Sırp oyuncunun yerden vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

17. dakikada Atiker Konyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta yerden ortalanan topla altıpasta buluşan Bajic, meşin yuvarlağı ceza sahası yayı üzerinde müsait durumda bulunan Hadziahmetovic'e çıkardı. Boşnak futbolcunun gelişine düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

22. dakikada konuk ekip sağ kanattan ceza sahasına yakın bir noktada serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Douglas'ın altıpasa sert ortasına iyi yükselen Vukovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45. dakikada atılan uzun pasla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Skubic'in ortasına, altıpasta gelişine düzgün vuran Bajic, topu ağlara gönderdi: 0-2.

51. dakikada Koita'nın ceza sahası içerisinde buluştuğu topu kontrol ettikten sonra yerden vuruşunda kaleci Kaya Tarakçı meşin yuvarlağı kontrol etti. Aynı pozisyonda yerde kalan ve ayağa kalkamayan Koita, sahayı sedyeyle terk etti. Bu oyuncunun yerine 55. dakikada Eduok oyuna dahil oldu.

67. dakikada sol taraftan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Veigneau, topu ceza sahası içerisine ortaladı. Penaltı noktasının sağ tarafında topun gelişine vole deneyen Adem Büyük'ün vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.

82. dakikada Kasımpaşa farkı bire indirdi. Popov'un sağ kanattan ortasına altıpas içerisinde iyi yükselen Adem Büyük'ün kafa vuruşunda kaleci Kaya Tarakçı'dan dönen topu Pavelka boş kaleye gönderdi: 1-2.

85. dakikada Kasımpaşa beraberlik golünü buldu. Orta sahadan topla hareketlenen Andre Castro'nun ceza sahası içerisine ortasına iyi yükselen Adem Büyük, şık bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-2.

86. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ceza sahası dışından Eduok'un düzelterek yaptığı sert vuruşta, kaleci Kaya Tarakçı'nın kontrol edemediği top filelere gitti: 3-2.

Mücadelede başka pozisyon olmadı ve Kasımpaşa sahadan 3-2 galip ayrıldı.

İki takım arasında yarı final ikinci maçı 16 Mayıs Salı günü Konya'da oynanacak.