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Kasımpaşa, Osmanlıspor deplasmanında

Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak.

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Kasımpaşa, Osmanlıspor deplasmanında

Ligde son 2 maçında galip gelemeyen lacivert-beyazlılar, Osmanlıspor'u yenerek kötü gidişe dur demeyi hedefliyor.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, ligde topladığı 8 puanla 10. sırada yer alıyor.

Lige çok kötü bir başlangıç yapan ve geride kalan 6 haftada 1 puanla son basamakta yer alan teknik direktör İrfan Buz gözetimindeki Osmanlıspor ise Kasımpaşa karşısında sezondaki ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Kasımpaşa'da karşılaşma öncesinde Ben Youssef'in sakatlığı bulunuyor.

Osmanlıspor ile Kasımpaşa arasında Osmanlı Stadı'nda oynanacak ve saat 14.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Etiketler: Kasımpaşa, Osmanlıspor, deplasman
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